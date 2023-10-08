بلماضي يرد على انتقادات ياسين بن زية

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، على الدولي الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي كارباخ الأذربيجاني.

وخلال ندوته الصحفية التي نشطها اليوم بمركز سيدي موسى، اكتفى بلماضي، في رده على بن زية، قائلا: “ربي يسهل عليه”.

ويأتي هذا الرد من الناخب الوطني، بعد انتقاد بن زية، لخيارات بلماضي، الخاصة بقائمة اللاعبين المعنيين بتربص أكتوبر الجاري.

يذكر أن ياسين بن زية، غاب عن قائمة المنتخب الوطني، منذ تعرضه لاصابة خطيرة على مستوى اليد، واليت أبعدته عن الميادين لفترة طويلة، ما تسبب في تراجع مستواه، مقارنة بما كان عليه.