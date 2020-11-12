بلماضي يرد على تهميش “غوارديولا” لـ “محرز” !

رد الناخب الوطني جمال بلماضي على تهميش “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” للنجم الجزائري “رياض محرز”.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي نشرها موقع الفاف:

“وضعية محرز غير مقلقة، لو نلاحظ عدد المباريات التي شارك فيها مع مانشستر سيتي نرى أنه شارك في عدد كبير من المباريات”.

وأضاف: “كنا ننتظره في مواجهة ليفربول وكنا نريده أن يتألق في هذه المباريات الكبيرة”.

وتابع: “عليه أن يبقى قويا بالرغم من أن محرز يعشق كرة القدم وكان محبطا والجميع كان محبطا لعدم مشاركته”.

وختم كلامهّ: “ولكنه سعيد بالعودة للمنتخب الوطني ونفسيا هو مركز كثيرا مع المنتخب فهو قائدنا”.