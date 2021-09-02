بلماضي يرد على مدير الملعب ويطالبه بتصفح غوغل للبحث عن تأثير الحرارة على العشب

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن الحالة الكارثية لأرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكر البليدة، التي إحتضنت مباراة المنتخب الجزائري أمام منتتخب جيبوتي سهرة اليوم الخميس في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وطالب الناخب الوطني جمال بلماضي بتصفح محرك البحث العالمي غوغل للتعرف على تأثير الحرارة المرتفعة على العشب الطبيعي قائلا:

لست هنا من أجل البلبلة، لكن إسألوا اللاعبين بأنفسكم عن حالة أرضية الميدان التي إحتضنت مباراة كبيرة من حجم التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم”.

وأَضاف: “الربطولة كانت مرتفعة، وأرضية الميدان كانت سيئة، لكن هناك محرك البحث غووغل إذهبوا وابحثوا إن كانت الخرارة تؤثر على العشب، حتى في حالة الحرارة المرتفعة إذا إعتنيت بالعشب سيكون في حالة جيدة وكل واحد يتحمل مسؤولياته، ”

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