بلماضي يرد على منتقديه بطريقته الخاصة

رد الناخب الوطني جمال بلماضي على منتقديه بطريقته الخاصة، بعد الفوز الذي اعتبره البعض سهلا أمام منتخب كينيا.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي جرت اليوم الأربعاء:”أحترم كينيا ولا يوجد منتخب صغير في هذه المنافسة القارية، وكان على البعض مشاهدتهم أمام غانا أيضا”.

وأضاف: “البعض اعتبر المباراة سهلة بسبب تفوق المنتخب الجزائري لكن كان ذلك نتيجة عمل كبير”.

وختم كلامه: “نحن سعداء بالنتيجة المحققة في بداية البطولة تماما مثل السنغال، وسنواجه منتخبا قويا وعلينا أن نقدم كل ما لدينا أمام المنتخب السنغالي، وعلينا التركيز في هذه المباراة”.