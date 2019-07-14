“بلماضي” يرد مُجددا على “قندوز” !!

رد مُجددا الناخب الوطني “جمال بلماضي” على اللاعب السابق للخضر “محمود قندوز” بطريقة غير مباشرة.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة.

“لقد رأيتم ضد كوت ديفوار ردة فعلنا بعد تلقي هدف التعادل ولم أكن بحاجة لإنتظار مباراة نيجيريا للتأكد ما بإستطاعتنا فعله بعد أن نتلقى هدف”.

“هدف تعادل نيجيريا جاء من ركلة جزاء غير عادلة لكننا لم نبقى مكتوفي الأيدي وكان يجب علينا الرد بقوة”.

“لم نكن نُريد الذهاب للوقت الإضافي وهو ماأظهره اللاعبين عندما خلقوا العديد من الفرص وسجلوا هدف التأهل في الدقيقة الآخيرة.