بلماضي يرشح صلاح ورفاقه للتتويج بالتشامينزليغ

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الموعد الكروي الهام، اليوم الأحد، لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول، بتوتنهام.

وأبدى بلماضي رأيه حول هذه المباراة النهائية، خلال ندوته الصحفية، أين قال: “ستكون مباراة كبيرة ستجمع فريقين عملاقين”.

وأضاف مدرب الخضر: “الفريقين اللذين سينشطان هذا النهائي من البريمرليغ، التي أعتبرها من أحسن البطولات بالنسبة لي”.

وتابع: “ليفربول أكثر تسليحا من توتنهام، من ناحية التعداد والخبرة، ولا أتوقع أن يضيعو هذه الفرصة مرة أخرى، بعد خسارتها الموسم الماضي”.