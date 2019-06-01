عاجل

بلماضي يرشح صلاح ورفاقه للتتويج بالتشامينزليغ

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يرشح صلاح ورفاقه للتتويج بالتشامينزليغ
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الموعد الكروي الهام، اليوم الأحد، لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع ليفربول، بتوتنهام.

وأبدى بلماضي رأيه حول هذه المباراة النهائية، خلال ندوته الصحفية، أين قال: “ستكون مباراة كبيرة ستجمع فريقين عملاقين”.

وأضاف مدرب الخضر: “الفريقين اللذين سينشطان هذا النهائي من البريمرليغ، التي أعتبرها من أحسن البطولات بالنسبة لي”.

وتابع: “ليفربول أكثر تسليحا من توتنهام، من ناحية التعداد والخبرة، ولا أتوقع أن يضيعو هذه الفرصة مرة أخرى، بعد خسارتها الموسم الماضي”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com