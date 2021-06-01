بلماضي يرفض إستخدام إسمه في الحملات الإنتخابية للمترشحين!

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي استعمال إسمه في الحملات الإنتخابية من قِبل بعض المترشحين المقبلين على الإنتخابات التشريعية يوم 12 جوان الجاري.

ونشّط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: “للأسف البعض يستعمل إسم بلماضي في حملاته الإنتخابية، وأنا أؤكد لكم أنه لا دخل لي في هذا، لأن لدي مشروع مركز على تأهل المنتخب الوطني وإسعاد الشعب مثلما حدث سنة 2019.. الآن كل واحد ومهمته وكل واحد يقوم بعمله”.

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