بلماضي يرفض “السوسيال” داخل الخضر

أوضح الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه مُستغرب من السؤال الذي يُطرح عليه بإستمرار، بخصوص إمكانية ضم وجوه جديدة لتشكيلته.

وقال خلال الندوة الصحفية التي بثتها “الفاف” على قناتها الرسمية في “يوتيوب” :”نحن في زمن، يبحث فيه الجميع عن الجديد”.

ليُردف :”أمتلك تشكيلة تضم عناصر ترفض التخلي عن مناصبها، والمُنافسة قوية، والأفضل فقط هو من سينال فُرصته”.

وأضاف :”لا يمكنني أن أقوم بـ”السوسيال”، من يستحق التواجد معنا، فإننا سنقوم بدعوته بكل تأكيد لأننا نتابع الجميع”.

وختم :”أنا أعمل بمنطقة الإستحقاق، ومن يكون قادرا على منح إضافة غير متوفرة لدينا، فإنه سيتواجد معنا”.