بلماضي يرفع معنويات سليماني بطريقته الخاصة!

رفع الناخب الوطني، جمال بلماضي، معنويات هداف “الخضر”، إسلام سليماني، ورسّم في نفس الوقت تُحوله لمُجرد “بديل” في حساباته المُستقبلية.

وقال الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الأفناك” :”في وقت مضى إسلام كان فعّالا جدا معنا، ولكنه تراجع بعض الشيء حاليا”.

وأضاف :”بونجاح ممتاز حاليا، ولكننا مُجبرون على إمتلاك أكثر من مُهاجم، وسليماني لاعب نعتمد عليه، وهو عنصر مهم في تشكيلتنا”.

يُذكر بأن “سوبر سليم” يعيش فترة فراغ رهيبة، هذا الموسم، بسبب عدم تأقلمه مع ناديه الجديد “فينرباتشي” وأجواء الدوري التركي.