بلماضي يركز على الاسترجاع ومبولحي يواصل الغياب

عادت تشكيلة المنتخب الوطني، أمس السبت، إلى أجواء التدريبات في إطار تربصها المقام بالعاصمة الطوغولية “لومي” ما بين الـ 1 والـ 10 جانفي الجاري، تحضيرا للـ”كان”.

وبعد اللقاء الودي الذي فاز به الخضر، الجمعة أمام منتخب الطوغو المحلي، ركّز بلماضي السبت، على الاسترجاع، وذلك ببرمجة حصص علاجية وتدليك على مستوى قاعة الرياضة التابعة لفندق إقامة المنتخب في غياب مبولحي، الذي استفاد من راحة إضافية بسبب إصابته.

وتوجهت بعدها العناصر الوطنية، حسبما جاء في موقع “الفاف” إلى ملعب “كيغي” لخوض سادس حصة تدريبية منذ انطلاق تربص “لومي”.

وقام الناخب الوطني، جمال بلماضي. بتقسيم التشكيلة إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في ودية طوغو، وخضعت لبرنامج خاص بالاسترجاع. فيما واصلت المجموعة الثانية التدريبات إلى نهايتها عند الساعة 19:30.

وفي السهرة حظي وفد الخضر لدعوة عشاء أمام المسبح الخاص بفندق إقامة المنتخب في العاصمة الطوغولية “لومي”. على أن تتواصل التحضيرات اليوم وغدا الاثنين. تحسبا لثاني لقاء ودي أمام بورندي هذا الثلاثاء، قبل شد الرحال الأربعاء إلى بواكي بكوت ديفوار.