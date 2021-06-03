بلماضي يرمي الورود على الوافد الجديد للخضر !

آشاد سهرة اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي بالوافد الجديد للمنتخب الوطني “أحمد توبة” بعد أن واجه بملعب تشاكر المنتخب الوطني المُنتخب الموريتاني في مُباراة ودية تحضيرية تحسبا لتصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر، وهي المُباراة التي إنتهت بفوز الخضر برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد في تحذير مُباشر لمالي وتونس المُنافسين القادمين.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال سهرة اليوم الخميس عقب مواجهة موريتانيا في الندوة الصحفية:”شاركنا اليوم بدفاع “نيو لووك” كما يُقال حيث شارك أحمد توبة أساسيا لأول مرة ورغم ذلك لم يُشكل المنتخب الموريتاني خطرا كبيرا علينا وطبق المُدافعين ما عملنا عليه في التدريبات، أحمد توبة أدى ماعليه وأبان عن إمكانيات معتبرة”.