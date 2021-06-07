بلماضي يرمي الورود على سليماني

تحصل الدولي الجزائري إسلام سليماني، على إشادة جمال بلماضي، بعد المواجهة الودية أمام مالي، والمُستوى الذي قدمه خلال الـ45 دقيقة التي شارك فيها كبديل. وشدد الناخب الوطني على الدور المهم جدا لـ”سوبر سليم” في الفوز الجديد لمُحاربي الصحراء.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر قائلا :”سليماني قام بدور كبير، وغيرت الخطة مُباشرة بعد دخوله، وإسلام قدّم الإضافة التي كنا نرجوها منه للخط الأمامي، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا وله”. في خرجة تؤكد الثقة المُطلقة لـ”الكوتش” في رأس الحربة.

وساهم مُهاجم نادي أولمبيك ليون، في الهدف الوحيد لأبطال إفريقيا أمام “النسور“، مُباشرة بعد دخوله أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”، مما يُوضح الأهمية البالغة التي يمتلكها داخل تشكيلة “الأفناك” رغم إفتقاده للفعالية خلال الآونة الأخيرة.