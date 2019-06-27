“بلماضي” يرمي الورود على لاعبيه لهذا السبب !!

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الجانب التكتيكي كان حاسما في موقعة السينغال مضيفا أن اللاعبين طبقوا التعليمات بحذافيرها.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية.

“الجانب التكتيكي كان حاسما في موقعة اليوم واللاعبون طبقوا كل التعليمات بحذافيرها والفضل في الفوز يعود إليهم”.

“عملنا كثيرا على الجانب التكتيكي خلال التدريبات خاصة وأن المنافس السنغال قوي جدا وإذا تركت لهم مساحة صغيرة تدفع الثمن غاليا”.

“اللاعبون طبقوا التعليمات بالكثير من الرغبة والدقة وفهموا الرسالة والشرح الذي قدمناه لهم قبل مباراة السينغال لذلك الفضل يعود إليهم”.