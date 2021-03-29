“بلماضي” يرمي الورود على مُفاجأة مواجهة بوتسوانا

رمى الناخب الوطني جمال بلماضي الورود على مُفاجأة مواجهة بوتسوانا راميز زروقي مؤكدا أن الأخير يُعد مكسب كبير للمحاربين.

بلماضي قال عقب لقاء بوتسوانا سهرة اليوم الإثنين.

“زروقي أبان عن إمكانيات معتبرة وأدى مباراة في القمة خاصة في الشوط الثاني.. هو لاعب ذكي جدا من الناحية التكتيكية”.

“هو يلعب بسهولة كبيرة رغم صغر سنه.. زروقي مكسب كبير للخضر وسيُقدم اضافة كبيرة لنا مُستقبلا”.

“زروقي وجد صعوبة نوعا ما في البداية بالنظر لصغر سنه وكذا لحديثه بالانجليزية فقط لكن ذلك ليس مُشكلا بالنسبة لنا”.