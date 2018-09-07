بلماضي يزرع روح جديدة في المنتخب

قام الناخب الوطني “جمال بلماضي” بلعب دوره على أكمل وجه قبل مواجهة منتخب “غامبيا” يوم غد السبت لحساب تصفيات كان 2019.

فكل اللاعبين أكدوا على ضرورة تقديم مباراة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى السكة الصحيحة من جديد بعد الخيبات الماضية.

كما أنهم وفي مختلف تصريحاتهم أكدوا على عزمهم وإرادتهم لتقديم أفضل أداء لهم ضد منتخب “غامبيا”.

وكان كل من حليش ودوخة وبراهيمي قد أشادوا برسالة بلماضي وأكدوا أنه رسالته كانت واضحة للجميع وهو ما يؤكد أن هناك روح جديدة داخل هذا المنتخب.

فبعد المشاكل الداخلية التي كانت من قبل، أصبح الجميع يفكر في مصلحة المنتخب وفقط وهذا ما كان ينقص الخضر للعودة للتألق من جديد.