بلماضي يزف أخبارا مفرحة عن تاهرات

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية مدافعه مهدي تاهرات، وموعد التحاقه بالكاميرون، للانضمام إلى زملائه.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “تاهرات، كان يعاني من فيروس كورونا، وهو ما حرمه من التنقل معنا إلى الكاميرون”.

كما أضاف: “حاليا تم إعادة فحصه، وجاءت فحوصاته سلبية، ومن المنتظر أن يلتحق بنا اليوم الإثنين، هنا في الكاميرون”.

وتابع جمال بلماضي: “من المقرر أن يشارك معنا في الحصة التدريبية المقبلة، أين سنقف على مدى جاهزيته، واستعداده”.

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واحتفل نادي الغرافة القطري، بلاعبه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، بعد تتويجه بكأس العرب، رفقة المنتخب الوطني.

وغردت إدارة الغرافة، عبر حسابها الرسمي للفريق على “تويتر”: “الفهود يحتفلون بمهدي تاهرات بمناسبة تتويجه بكأس العرب مع المنتخب الجزائري”.

كما أرفق مسؤولي النادي القطري، هذه التغريدة، بصورة لطهرات، خلال احتفال إدارة الفريق، زملائه، بتتويجه مع الجزائر.

وأعرب الدولي الجزائري مهدي تاهرات عن سعادته بالانضمام لنادي الغرافة القطري، مبديا عزمه على تحقيق موسم مميز.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الغرافة، تصريحات تاهرات، خلال أول خرجة إعلامية، أين قال: “سعيد بالتواجد في نادي الغرافة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لن أدخر جهدا من أجل تحقيق الطموحات التي يريدها الجمهور، وأسعى لتقديم موسم مميز”.

يذكر أن مهدي تاهرات، انضم في الميركاتو الصيفي الجاري إلى نادي الغرافة، في صفقة انتقال حر.