بلماضي يزور أسطورة مُنتخب جبهة التحرير زوبا

قام اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي بزيارة أسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.

وتأتي هاته الزيارة من وزير السعادة كما يُلقب للمنزل العائلي للمُجاهد زوبا للاطمئنان على حالته الصحية.

وتواجد خلال ذات الزيارة المُدرب السابق للمُنتخب الوطني الجزائري عبد الرحمن مهداوي.

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ورد الناخب الوطني جمال بلماضي بقوة على تصريحات مُدرب منتخب بوركينافاسو الذي استفز الخضر قبل المواجهة.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر وتأهلهم للمُباراة الفاصلة.

“الآن يُمكنني الرد على مُدرب بوركينافاسو الذي تحدث كثيرا قبل المواجهة”.

“لقد تفاجأت بتصريحه وقوله بأن المُنتخب الجزائري استصغر بوركينافاسو وهذا الشيئ لا أساس له من الصحة”.

“لقد كانت هناك ضربة جزاء ضد رياض محرز في مباراة الذهاب وتدخلات عنيفة، وهل كان مُدرب بوركينافاسو يُريد مني أن أقول العكس”.

“نحن نحترم جميع المُنتخبات وكان عليه التحدث عن لاعبيه وتشكيلته أحسن من التركيز علينا”.