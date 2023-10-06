بلماضي يستدعي بلومي وغويري.. يعيد عوار وسليماني ويستبعد 3 لاعبين

استدعي الناخب الوطني جمال بلماضي لأول مرة مهاجم رين الفرنسي أمين غويري رفقة بشير بلومي الناشط في فارنزي البرتغالي.

واستنجد الكوتش بلماضي بالمهاجم غويري صاحب 23 عاما، الناشط في الليغ 1، رفقة كبار الأندية الفرنسية.

وسبق لأمين غويري أن حمل ألوان نادي ليون الفرنسي المترعرع في أكاديميته، قبل أن يتنقل الى نادي نيس الفرنسي، ثم مباشرة إلى رين.

إلى جانب ذلك، استدعي جمال بلماضي بشير بلومي المتـألق مع نادي فارنزي صاحب 22 عاما، الذي نسف نظرية فشل أبناء أساطير كرة القدم، وينشط بلومي في خط وسط هجومي.

وسبق لبلومي أن حمل ألوان نادي غالي معسكر و مولودية وهران قبل أن يحط الرحال بنادي فارينزي، كما حمل ألوان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة و المنتخب المحلي في وقت سابق.

وعرفت القائمة عودة المهاجم المخضرم اسلام سليماني الذي عاد للواجهة من بوابة كوريتيبا البرازيلي الذي سجّل معه هدفا جميلا مؤخرا رفقة ناديه في البطولة البرازيلية.

كما شهدت الكتيبة الوطنية عودة نجم روما الإيطالي حسام عوار الذي كان غائبا عن التربص السابق بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وفي الأخير، استبعد مهندس التتويج بكان 2019 محمد أمين محيوص مهاجم نادي إيفردون السويسري وبغداد بونجاح وحمد عبد اللي.

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