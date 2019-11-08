“بلماضي” يستدعي “بن سبعيني” لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا

كشف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن أسماء لاعبيه المُقرر التحاقهم بمنتخبات بلدانهم في تربص شهر نوفمبر.

وحملت القائمة اسم النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” العائد من اصابة، والذي شارك ضد “روما” سهرة الخميس.

وبهذا سيكون الظهير الأيسر حاضرا خلال التربص الذي سينطلق يوم الإثنين تحسبا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا.