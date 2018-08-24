بلماضي يستدعي دوخة رسميا لمواجهة غامبيا

إستدعى الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الحارس عز الدين دوخة تحسبا لمواجهة منتخب غامبيا المزمع إجرائها يوم 08 سبتمبر المقبل.

ونشر فريق الرائد السعودي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر أكد من خلالها، إستدعاء الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الحارس عزالدين دوخة للإنضمام لمعسكر الخصر خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر المقبل.