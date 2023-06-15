بلماضي يستدعي شيتة لتربص المنتخب الوطني

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم. اليوم الخميس. عن إستدعاء متوسط ميدان إتحاد العاصمة. أسامة شيتة. للمشاركة في تربص المنتخب الوطني.

والذي إنطلق بتاريخ 12 جوان الماضي، ويدوم لغاية 20 جوان الجاري، تتخلله مواجهتي أوغندا بملعب جابوما بالكاميرون، يوم 18 جوان برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

بالإضافة، لمواجهة المنتخب التونسي وديا بتاريخ 20 جوان الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وحسب موقع الفاف، فقد إنضم متوسط ميدان إتحاد العاصمة، أسامة شيتة، لتربص المنتخب الوطني، اليوم الخميس، لتعويض اللاعب فيكتور لكحل الذي يعاني من إنزعاج عضلي، والذي تعد مشاركته في مواجهتي أوغندا وتونس محل شك.

يجدر الإشارة، يُعد اللاعب أسامة شيتة خامس لاعب محلي ينضم لتربص المنتخب الوطني، بعد زملائه الحارس أسامة بن بوط، والمدافعين زين الدين بلعيد، ولوصيف هيثم، والمهاجم أيمن محيوص.