بلماضي يستدعي لعمارة لتربص المنتخب الوطني

تلقى لاعب فريق إتحاد بلعباس نبيل لعمارة رسميا إستدعاءا لتربص المنتخب الوطني المحلي المُقرر بداية من ال23 ديسمبر الحالي.

وكشفت بعض المصادر أن اللاعب “لعمارة” لن يُسافر مع الفريق البلعباسي إلى نيجيريا لمواجهة فريق “إينوغو رينجرز” في لقاء العودة من كأس الكاف.

وجاء إستدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي للظهير الأيسر لعمارة بعد تألقه طيلة مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية رفقة فريق إتحاد بلعباس.

هذا وسيواجه المنتخب الوطني المحلي في لقاء ودي المنتخب القطري يوم ال27 ديسمبر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة.