بلماضي يستدعي مجادل لتربص قطر

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي استدعاء حارس فريق أتلتيك بارادو عبد الرحمن مجادل لتربص المنتخب الوطني الجزائري.

وسيلتحق مجادل بالعاصمة القطرية الدوحة لمباشرة التربص الذي انطلق الإثنين تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون 2021.

استدعاء مجادل من طرف الكوتش جمال جاء بسبب تأخر التحاق ثنائي الحراسة، رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة.

حيث سيغيب الثنائي المذكور عن اللقاء الودي الأول للخضر أمام منتخب غامبيا تحضيرا للكان ماجعل بلماضي يستدعي مجادل.