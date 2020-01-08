بلماضي يسترجع خدمات نجمه الصاعد والخضر أكبر مُستفيد

تحصل الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأسبوع، على أخبار سارة بخصوص واحد من عناصره المُفضلة، منذ وصوله للعارضة الفنية للخضر.

وشهدت مُنافسة كأس الجمهورية، عودة الدولي الصاعد أسامة شيتة، لأجواء المُنافسة الرسمية بعد غياب إستمر منذ مارس من العام الماضي.

وسيتحصل إبن خميس مليانة، على مُتابعة دقيقة من الرجل الأول في الأفناك، من هنا فصاعدا، خاصة وأنه مُعجب به كثيرا.

وكان مُهندس التتويج بالكان 2019، يرى في لاعب إتحاد العاصمة، عنصرا أساسيا في تشكيلته، قبل إصابته الخطيرة.

وسيمثل صاحب الـ23 عاما، خيارا مُهما لمُحاربي الصحراء مُستقبلا، خاصة وأن عدلان قديورة تقدم في السن، وتحضير بديل له ضروري.

يُذكر بأن جمال بلماضي، سبق وأن وصف شيتة بـ”اللاعب المُهم جدا”، وهو الذي فرض نفسه مع أول فُرصة نالها دوليا.