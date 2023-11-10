بلماضي يستعيد خدمات ثلاثي الخضر وبن رحمة.. “القضية اللغز”

فاجأ الناخب الوطني جمال بلماضي بتغييرات عديدة، في كتيبته التي سيعتمد عليها في التربص المقبل للخضر المعني بمواجهتي الصومال و موزمبيق.

و أخرج بلماضي بن رحمة من حساباته في التربص المقبل، رغم تألق اللاعب رفقة ناديه ويست هام، وعودته إلى التشكيلة الأساسية، كما يبدو أن بلماضي رسخ في أذهانه قضيته مع اللاعب السابقة خلال مباراة مصر الودية.

إلى جانب ذلك، أخرج بلماضي كل من بوعناني وبلومي وزرقان من خدماته، الذي يبدو أنهم قد يكون خارج الحسابات خلال كأس افريقيا المقبلة.

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