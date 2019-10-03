بلماضي يستعين بمنتخب الـ FLN لتحفيز لاعبي الخضر !

كشف المهاجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن الخطاب الذي ألقاه عليهم الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل تحفيز اللاعبين قبل إنطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتحدث فيغولي عن تحفيزات بلماضي للاعبين في حوار مطول مع موقع ACTUFOOT الفرنسي قائلا :

“المنتخب الجزائري هو فريق الشعب..تاريخيا كان منتخب جبهة التحرير الوطني يتألف من لاعبين لعبوا في فرنسا وكانو يلعبون خفية مع المنتخب الوطني..هذه القصة أخبرنا بها جمال بلماضي، وبعض اللاعبين لم يسمعوا بها من قبل والمدرب كان يصر دائما على ثقل هذا القميص”.