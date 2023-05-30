بلماضي يستغني عن بلايلي وايت نوري لهذا السبب 

قرّر الناخب الوطني جمال بلماضي الاستغناء عن خدمات الثنائي يوسف بلايلي وريان ايت نوري إلى جانب أندي ديلور كما كان منتظرا.

واستغنى جمال بلماضي عن بلايلي بعدما كان الرقم واحد في كتيبته، وهو الذي لعب أغلب المباريات السابقة بشكل أساسي.

إلى جانب ذلك، فاجأ جمال بلماضي مدافع وولفرهامبتون ايت نوري بالاستغناء عنه بسبب ابتعاده عن المنافسة لمدة طويلة.

وكما كان متوقّعا استغنى بلماضي عن خدمات أندي ديلور الذي أصيب مؤخرا مع ناديه نانت الفرنسي.

ويعتبر قرار بلماضي بمثابة الصدمة بالنسبة للثنائي بلايلي وايت نوري. خاصة بالنسبة لأيت نوري الذي شارك في مباراة واحدة وقدّم مباراة رائعة قبل أن يجد نفسه مبعدا.

يذكر، ان بن ناصر لم يتواجد في القائمة بسبب الإصابة التي تلقاها منذ أسابيع مع نادي ميلان في لقاء انتر ضمن مباريات رابطة الابطال.

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