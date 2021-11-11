بلماضي يستغني عن ثلاثي الخضر أمام جيبوتي ..ومشاركة بلايلي مستبعدة

تشير كل المعطيات، إلى أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيعتمد على تشكيلة مغايرة للمباريات التي نشطها في السابق، بسبب المستجدات الطارئة على المنتخب.

وكشفت مصادر، أن بلماضي سيلعب مباراة جيبوتي الجمعة. وفي ذهنه موقعة الثلاثاء أمام المنافس بوركينافاسو التي تعتبر فاصلة للتأهل إلى مونديال قطر.

ومن المتوقع إجراء بعض الروتوشات بسبب حصول اللاعبين بن سبعيني،بلعمري،زروقي على البطاقة الصفراء في وقت سابق. وتفاديا لتلقي أحد اللاعبين من الثلاثة بطاقة صفراء التي ستجبره حتما على الغياب عن مباراة الخيول البوركنابية.

كما قالت ذات المصادر، ان بلماضي قد يستغني عن خدمات يوسف بلايلي المتأخر بدنيا قصد تفادي أي طارئ وتجهيزه للقاء الثلاثاء أمام “البوركينا”. ومن المنتظر، أن يشارك إبن الباهية إحتياطيا.

يذكر، أن جديد الخضر في لقاء الجمعة قد يتعلق بكل من المدافع الأيمن حلايمية،عبد اللاوي، بدران.

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سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في العاصمة المصرية القاهرة على القنوات الجزائرية.

وأعلن التلفزيون العمومي اليوم الثلاثاء أنّه سينقل المواجهة على القناة السادسة والقناة الأولى بداية من الساعة 14:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

إلى جانب ذلك، أعلن المصدر أنّ الفرصة ستكون مواتية للجزائريين لمشاهدة القائد رياض محرز وزملائه على قناة “تايم سبور” المصرية.

يذكر، أن اللقاء سيلعب بالعاصمة المصرية القاهرة “استاد القاهرة الدولي” الجمعة بذكريات الماضي.