بلماضي يستمع لتبريرات الكاميرونيين!

تحصل الناخب الوطني جمال بلماضي، وجميع الحاضرين في اجتماع مدينة ياوندي، على تبريرات الكاميرونيين بخصوص تغيير موعد الكان 2021 القادمة.

ووفقا لما أشارت إليه الفاف، فإن ممثلي الدولة المُنظمة، أكدوا بأنهم أصحاب فكرة إعادة المُنافسة القارية للفترة الشتوية بدل الصيفية.

وأوضح الكاميرونيون، بأن رغبتهم في إقامة كأس إفريقيا شتاءً، تعود لتخوفهم من فترة الأمطار والسيول التي تضرب بلدهم كل صيف.

وتعمل الكاف على إستغلال هذه النقطة، لإبعاد تُهمة خضوعها للفيفا في تغيير موعد الكان، لترك المجال لكأس العالم للأندية 2021.