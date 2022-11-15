بلماضي يستنجد ببراهيمي لتعويض غياب أوناس

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي، تعويض غياب اللاعب أدم أوناس، بسبب رفض ناديه ليل تسريحه، باللاعب بلال براهيمي.

حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى الفاف صالح باي عبود، في المنطقة المختلطة، أمس الإثنين.

وحسب ماورد في موقع الفاف اليوم الإثنين، فإن اللاعب براهيمي إنضم عشية أمس الإثنين للمركز التقني بسيدي موسى مكان إجراء تربص الخضر الذي انطلق أمس.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره المالي غدا الأربعاء، بملعب ميلود هدفي بوهران بداية من الساعة الـ20.30 مساءً.

طالع أيضا: