بلماضي يستهل مشواره مع الدحيل بفوز ضد ألمير سيتي

افتتح المدرب الجزائري جمال بلماضي، عداد الانتصارات مع ناديه الدحيل، في أول مباراة لهم ضمن تربصهم التحضيري بهولندا.

وأخضع بلماضي، أشباله لأول مباراة تحضيرية، ضمن تربصهم الجاري بهولندا، في مواجهة نادي ألمير سيتي الهولندي.

وتمكن نادي الدحيل من تحقيق الفوز في هذه المباراة بنتيجة (2-1)، على حساب فريق ألمير سيتي، في أول مباراة يقود فيها بلماضي، الدحيل.

يذكر أن جمال بلماضي، فضّل أخذ فترة راحة منذ مغادرته المنتخب الوطني، قبل أن يقرر العودة مجددا للميادين، هذا الموسم، بالاشراف على العارضة الفنية لنادي الدحيل القطري.