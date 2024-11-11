بلماضي يسجل أول ظهور له مع الفريق الأول للدحيل ويبدي تعلقه بالجزائر

بصم آدم بلماضي، نجل الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، أمس الأحد، على أول مشاركة له مع الفريق الأول لنادي الدحيل، في المباراة التي جمعتهم بالشحانية.

وشارك آدم بلماضي، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه الدحيل، في المباراة التي جمعتهم بفريق الشحانية، برسم الجولة الخامسة من كأس قطر.

وبغض النظر عن المردود الجيد الذي بصم عليه في هذا اللقاء، جذب نجل الناخب الوطني السابق، الأنظار إليه، من خلال واقي الساق الذي كان يرتديه، والذي يحمل علم الجزائر، ما يؤكد تعلقه بأصوله.

وأنهى آدم بلماضي (16 عاما)، هذه المباراة، مع ناديه الدحيل، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، أمام نادي الشحانية.