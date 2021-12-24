بلماضي يسجل حضوره في مباراة الريان وقطر القطري

تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي، بملعب “بن حمد” بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الريان، وقطر القطري.

واستغل بلماضي، تواجده بقطر، لحضور هذه المواجهة التي تجمع رفقاء ياسين براهيمي، بمواطنه بن العمري وناديه قطر القطري

كما استغل الناخب الوطني، هذه الفرصة، للوقوف على الجاهزية البدنية لكل من براهيمي، وبلايلي.

يذكر أن جمال بلماضي، وجه الدعوة لكل من براهيمي، وجمال بن العمري، ضمن قائمة المنتخب الوطني المعنية بـ”كان” الكاميرون