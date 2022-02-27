بلماضي يسرد قصته مع شرطي “حذّرني من 3 لاعبين كاميرونيين”

سرد الناخب الوطني جمال بلماضي قصته مع الشرطي التي حدثت له مؤخرا، حين تجاذب معه اطراف الحديث عن شؤون كرة القدم.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية اليوم بمركز سيدي موسى عن الموضوع “”أول أمس كنا نتجول في المدينة، والتقينا رجل شرطة الذي حذرني من ثلاثة لاعبين لمنتخب الكاميرون وكان محقا في ما قاله لي”.

كما اكّد بلماضي لشغف الجزائريين بكرة القدم”هذا يدل على حب الجزائريين لكرة القدم، وهو ما يحفزنا أكثر لتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم”.