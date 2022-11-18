بلماضي يسرّح بن عيادة وحماش وماندريا من تربص الخضر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الناخب الوطني جمال بلماضي منح الضوء الأخضر للمدافع حسين بن عيادة بمغادرة تربص الخضر.

كما قالت أن بلماضي سرّح كذلك كل من يانيس حماش و انطوني ماندريا، و كشفت آن قرار بلماضي جاء بعد تأكد إصابة حسين بن عيادة وتعذره عن الالتحاق بلقاء السويد.

كما أكدت أن أسباب مغادرة الثنائي حماش وماندريا، تعود إلى انشغالاتهم مع انديتهم في الأسبوع الحالي.

وأكّدت كذلك. آن الحصة التدريبية التي أجريت أمس. حضرها كل اللاعبين بمركز سيدي موسى باستثناء محرز و توبا وزروقي و عريبي إلى جانب بن رحمة و توقاي الذين خضعوا لبرنامج خاص.

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