بلماضي يسطّر برنامجا خاصا بالدوحة قبل رحلة الكاميرون

يستهل الناخب الوطني جمال بلماضي برنامجه الخاص اليوم الثلاثاء بإجراء حصة تدريبية. متبوعة بتمارين في القاعة الرياضية بداية من الـ17:00.

كما قرّر بلماضي القيام بحصة تدريبية بداية من الـ 18:00 سا على أن يختم البرنامج بفترة علاج بين الـ 21:30 سا و 23:30 سا.

وحسب البرنامج الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بالاعتماد على ما قالته الفاف. فإن المنتخب الوطني قد أجرى الإثنين ثامن حصة تدريبية منذ وصوله للدوحة.

كما أوضحت أن براهيمي وزملائه يتدربون وسط أجواء مناخية متوسطة ومعتدلة تصل إلى 17 درجة.

وقالت إنّ بلماضي واللاعبين سيطيرون إلى مدينة دوالا الكاميرونية يوم الخميس للمشاركة في الطبعة الـ 33 من كأس إفريقيا، كما يسعون للدفاع على التاج الإفريقي.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، رغبته الكبيرة في حصد المزيد من الألقاب رفقة المنتخب الوطني، وتشريف الجزائر.

وصرح الناخب، خلال ندوته الصحفية: “لا زلت متعطشا لحصد المزيد من الألقاب رفقة المتخب الوطني، مثلما كنت عليه في 2018”.

كما أضاف: “لدي نفس الرغبة في التواجد دائما في المقدمة، ومواصلة تشريف منتخبنا الوطني الذي نحترمه”.

وتابع بلماضي: “لا زالت تلك الشعلة في داخلي منذ 2018، ونفس الشيء بالنسبة للاعبين، كوننا نأمل أن نكون عند حسن توقعات الجماهير”.

وأصرّ بلماضي على الحديث بعمق عن المشكل الطارئ في بيت الكتيبة الوطنية بشأن الإصابات المتكرّرة لعدد من اللاعبين بكورونا.

كما لم يقف بلماضي عند هذا الحد، حيث أكّد أن المعاناة قد تطال لاعبين آخرين. حيث قال “قد نخسر لاعبين آخرين مستقبلا”.

في حين تفادى بلماضي الحديث عن الأسماء في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم. حيث قال في الأخير “هناك حالات أخرى لكورونا في بيت الخضر”.