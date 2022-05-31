بلماضي يسطّر برنامجا مكثّفا لـ “الخضر” استعدادا لمواجهة أوغندا

سطّر الناخب الوطني جمال بلماضي برنامجا خاصا اليوم في إطار تحضيرات لاعبيه لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في تصفيات “كان” كوت ديفوار.

وكشف الموقع الرسمي لـ “الفاف” عن برنامج الناخب الوطني بلماضي ليوم الثلاثاء. حيث قال أن “الكوتش” قسّم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات. فبعد إجراء المجموعة الأولى التمرينات في القاعة الرياضية. سيكون الموعد بإجراء المجموعة الثانية لنفس التمرينات. كما ستخضع المجموعة الثالثة بنفس البرنامج.

إلى جانب ذلك. سيكون اللاعبون معنيون بجلسة رياضية بداية من الساعة الثالثة ونصف. و بعدها سيتنقل رفقاء المدافع رامي بن سبعيني إلى المستطيل الأخضر على الساعة السادسة.

كما يختتم الكوتش بلماضي برنامج اليوم بالاجتماع بلاعبين بداية من الساعة التاسعة.

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