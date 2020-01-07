بلماضي يشبّه التنافس بين محرز وماني بالثنائي ميسي ورونالدو

شبّه الناخب الوطني جمال بلماضي التنافس على جائزة الكرة الذهبية بين رياض محرز وساديو ماني، بالثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بعد تتويجه بلقب أحسن مدرب في إفريقيا سنة 2019 قائلا:

“رياض قدم مباريات إستثنائية لكن قوة اللاعبين في هذا المستوى تكمن في التنافس النبيل، مثلما نشاهده بين ميسي ورونالدو، وهو ما سمح لهما بالتطول في كل موسم”.

وأضاف: “في الموسم المقبل ساديو سيعود للصراع على كرته الذهبية، وحتى صلاح، وحتى رياض سيعود بقوة”