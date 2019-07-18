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بلماضي يشيد بدولور ويعود لحادثة “بلقبلة” !

الرياضة
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بلماضي يشيد بدولور ويعود لحادثة “بلقبلة” !
بقلم يونس رزيق

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي باللاعب الجزائري آندي دولور بالرغم من وصوله المتأخر بكتيبة الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشط بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس للحديث عن المباراة النهائية التي ستجمع الجزائر، بالمنتخب السنغالي سهرة غد الجمعة قائلا:

“دولور لحق بنا بطريقة غير منتظرة، بعد الحادثة التي شهدها تربصنا خلال الأيام الأولى بقطر وماحدث مع اللاعب بلقبلة”.

وأضاف: ” المنتخب الوطني كان جديدا على دولور، إلا أنه دخل في كل المباريات ولعب كل اللقاءات، بما فيها مباراة تنزانيا التي لعبها كاملة”.


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