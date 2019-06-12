بلماضي يشيد بـ “قديورة” !

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” بما قدمه اللاعب “عدلان قديورة” في مباراة الخضر أمس الثلاثاء أمام “بورندي” والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1.

حيث صرح “بلماضي” عقب نهاية المباراة مؤكدا أنه أعجب كثيرا بأداء “قديورة” بالرغم من الانتقادات التي طالته عقب تواجده في قائمة “الخضر”.

وقال “بلماضي”: “قديورة قدم مباراة في المستوى أمام بورندي بالرغم من الانتقادات القاسية التي تعرض لها”.

وأضاف: “أرفع له القبعة لأنه واجه هذه الانتقادات بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أعلم أنه سيقدم الكثير للخضر في نهائيات كأس إفريقيا”.