بلماضي يصدم المنتقدين ويكشف هوية الملعب المحتضن للدور الفاصل للمونديال

حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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تواجد قائد المنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة إستثنائية لنجوم عالميين مهدّدون بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال موقع “أبسارفاسيو” المهتم بالشؤون الرياضية، إنّ المونديال قد يحرم من خدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما أكّد، أن 10 لاعبين مهمّين في الساحة الكروية العالمية سيغيبون بنسبة كبيرة. والأمر يتعلّق بكريستيانو رونالدو، جورجينيو، محمد صلاح، صاديو كرينيار، غاريث بايل، دافيد الابا، لويس سواريز، روبن ليفادندوفسكي،ألكسيس سونشاز. فيكتور ليندلوف.

يذكر، أن محرز سيكون مجبر رفقة زملائه في المنتخب الوطني على الإطاحة بالمنتخب الذي سيواجهونه في الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

كما يملك نجم مانشيستر سيتي إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك بحكم أن مباراة الذهاب ستلعب خارج القواعد والإياب سيلعب بمصطفى تشاكر.

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