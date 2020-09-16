“بلماضي” يصر على مواجهة غانا والكاميرون وديا

الرياضة
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“بلماضي” يصر على مواجهة غانا والكاميرون وديا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يُلح الناخب الوطني “جمال بلماضي” على مواجهة منتخبي غانا والكاميرون وديا شهر أكتوبر القادم تحسبا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

وكالة الأنباء الجزائرية كشفت اليوم الأربعاء إن بلماضي يرغب بمواجهة غانا والكاميرون وديًا لقياس مستوى لاعبيه بعد عدة أشهر من التوقف بسبب كورونا.

ذات المصدر أضاف أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق بين وكالة “إيفول سبور” والمنتخبات المذكورة لتنظيم المباراتين الوديتين اللتين من الممكن أن تقاما في بلدين مختلفين.

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن مباراة الكاميرون من الممكن جدا أن تقام في هولندا في حين لم يتم تحديد مكان اقامة مباراة غانا في حال برمجتها.


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