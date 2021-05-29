بلماضي يصفح عن دولور وفرحات ويعيدهم مجددا للخضر

شهدت قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص شهر جوان المقبل عودة الثنائي زين الدين فرحات وآندي دولور بعد إبعادهم عن تربص شهر مارس الماضي، بسبب عدم إبداء هذا الثنائي عن رغبتهم بالإلتحاق بالمنتخب الوطني والتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي عقب حرمان الرابطة الفرنسية اللاعبين الأفارقة من الإلتحاق بمنتخباتهم بسبب فيروس كورونا.

وينطلق تربص المنتخب الوطني هذا الإثنين بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي، حيث ستكون فرصة مناسبة للناخب الوطني جمال بلماضي لتجريب أكبر عدد من اللاعبين تحسبا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.