بلماضي يصف تحضيرات الخضر لـ “الكان” بالكارثية لهذا السبب !

ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمركز سيدي موسى بالعاصمة. تذمّره من الاستعدا السيئ للاعبين لموعد كأس افريقيا السابق.

ووصف ذلك بـ “الكارثي” حيث قال “بداية التحضيرات لم تصبّ في صالحنا، لهذا اقصيا من الكان مبكّرا، وكانت كارثية”.

إلى جانب قال بلماضي عن الأمور التي أفسدتن التحضيرات والأجواء المناخية “” إتخاد قرارات بمنع وصول اللاعبين بتربصات المنتخب افسد برنامج الذي سطرناه مند أربعة أشهر لكن هذا لا يحدث إلا في إفريقيا، إلى جانب اللعب مباريات على الثانية زوالا. أمر غير عادي”.

كما أضاف “اللاعبون لم يكونوا يستطيعون حتى تنفيذ الركنيات والقيام بعمل جميل فوق الأرضيات التي لعبنا فوقها” وأردف “جرّبنا كل الخطط والحلول لكن الأمور لم تسير لصالحنا وخاصة في مباراة سيراليون”.