بلماضي يصنع الحدث لدى “الفيفا”!

صنف الموقع الرسمي لـ”الفيفا”، تصريح جمال بلماضي بخصوص الذهاب بعيدا في المونديال، كأبرز أحداث هذا الأسبوع على الساحة الكروية العالمية.

ونقل الإتحاد الدولي لكرة القدم، ما قاله الرجل الأول في الخضر، في قناة “كنال+سبور” الفرنسية، والمُتعلق بالتتويج بكأس العالم القادمة.

وكان التقني الجزائري، قد صنع الحدث، عندما تحدث بطريقة ساخرة، عن إمكانية التغلب على الجميع والحصول على اللقب في قطر.

يُشار بأن خرجة مُهندس التتويج بكأس إفريقيا 2019، صنعت الحدث بشكل غير مسبوق، خاصة وأنها جاءت بطريقة غير مُنتظرة بالمرة.