بلماضي يصنع المفاجأة في قائمته بهذا الرباعي

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي، الدعوة لـ23 لاعبا، تحسبا لنهائيات كان 2019، ومن بينهم أربعة لاعبين، يعدون مفاجئة هذه القائمة.

ويعد إسلام سليماني، من أبرز مفاجئات قائمة بلماضي، بالنظر لمشاركته المحتشمة، ومردوده الضعيف هذا الموسم رفقة ناديه فنر بخشة التركي.

وضمت هذه القائم أيضا، اسم “الدبابة” عدلان قديورة (33 عاما)، لاعب نوثينغهام فوريست، رغم غيابه الطويل عن صفوف الخضر، وتواضع مردوده هذا الموسم في التشامين شيب.

وبالإضافة لهذا الثنائي، سجل مدافع نادي رين، مهدي زفان، عودته هو الآخر لصفوف الخضر، رغم مشاركته المتذبذبة هذا الموسم في الليغ1.

ولعل أحد المفاجئات الأخرى، في قائمة بلماضي، هو متوسط ميدان نادي بريست، حاريس بلقبلة، الذي يلتحق لأول مرة بالمنتخب الأول، ليشارك في كان مصر 2019.