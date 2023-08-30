بلماضي يضرب موعدا للصحافة الوطنية هذا الأحد

سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأحد، ندوة صحفية، قبل انطلاق التربص المقبل للخضر، الخاص بمواجهة تنزانيا.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بان الندوة الصحفية لبلماضي، ستكون بالمركز التقني لسيدي موسى، انطلاقا من الساعة (11:00) صباحا.

وستكون هذه الندوة الصحفية، فرصة لبلماضي، من أجل الحديث عن قائمته المعنية بهذا التربص، ومباراة تنزانيا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب تنزانيا، يوم 7 سبتمبر المقبل، برسم الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “الكان” الكوت ديفوار.