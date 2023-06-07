بلماضي يضرب موعدا للصحافة الوطنية هذا الأحد

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي. ندوة صُحفية هذا الأحد. بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى. عشية انطلاق تربص الخضر.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، بأن الندوة الصُحفية لبلماضي مقررة انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحاً.

وتأتي هذه الندوة الصحفية، قبل انطلاق تربص الخضر، تحسبا لمواجهة أوغندا برسم الجولة الخامسة من تصفيات الكان، وودية تونس.

يذكر أن انطلاق تربص المنتخب الوطني، مقرر من 12 إلى 20 جوان، تتخلله مواجهة أوغندا يوم 16 جوان، وودية تونس يوم 20 من ذات الشهر.