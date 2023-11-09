بلماضي يضرب موعدا للصحافة بمركز سيدي موسى

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، يوم الأحد المقبل، ندوة صحفية بمركز سيدي موسى، خاصة بالخرجة الأولى للخضر في تصفيات مونديال 2026.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن الندوة الصحفية لبلماضي مقررة انطقلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا.

وسيتحدث الناخب الوطني، خلال هذه الندوة الصحفية، عن المبارتين المقبلتين للخضر، أمام كل من الصومال، وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 منتخب الصومال يوم الخميس المقبل، بملعب نيلسون مانديلا، تليها مواجهة منتخب وزمبيق يوم 19 نوفمبر.