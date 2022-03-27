بلماضي يضرب موعدا للصحافة غدا الإثنين بملعب “تشاكر”

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، غدا الإثنين، ندوة صحفية، خاصة بمباراة العودة من الدور الفاصل، والتي ستجمع الخضر بمنتخب الكاميرون.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن الندوة الصحفية لبماضي، يتم عقدها بملعب “تشاكر”، على الساعة الخامسة والنصف مساء.

كما سيكون الناخب الوطني، مرفوقا خلال ندوته الصحفية، بأحد لاعبي الخضر، حسب ذات المصدر.

وسيتطرق بلماضي، خلال هذه الندوة، لمباراة العودة من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، والتي ستجمعهم يوم الثلاثاء بمنتخب الكاميرون.